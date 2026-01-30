 Aller au contenu principal
Mikel Arteta trouve un jeune d'Arsenal plus impressionnant que Lionel Messi
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 17:42

Le Messi de 2008 ou de 2026 ? À seulement 16 ans, un jeune milieu d’Arsenal a réalisé des prouesses qui lui valent déjà d’être comparé aux plus grands. « Ce qu’il a fait avec nous à 15 ans, personnellement, je n’ai jamais vu ça auparavant. Seulement avec un gars qui jouait à Barcelone… et peut-être même pas » , lâche Mike Arteta, son formateur. Le “gars”, vous l’aurez deviné, c’est Lionel Messi. Et le sujet, c’est Max Dowman , désormais sous contrat aspirant et pré-engagé pour son premier contrat pro à 17 ans.

"Certainly one of the best. I mean, what he's done with us at the age of 15, me personally, I haven't seen it before, only with a guy that used to play in Barcelona, but maybe not even that!" 👀 Mikel Arteta with HUGE praise for Max Dowman as the youngster signs a new deal at… pic.twitter.com/mpnoO2fcH6…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
