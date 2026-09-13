 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 11:09
Ajouter Boursorama à vos sources

Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage

Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage

Ce n’est donc pas une nouvelle technique de sa part pour tester la résilience de ses joueurs ? Malgré la victoire de ses Gunners sur la pelouse de Sunderland, Mikel Arteta en avait gros sur la patate au moment de se présenter face à la presse. Dans sa ligne de mire ? L’arbitrage de M. Brooks, et plus particulièrement son choix d’accorder un penalty après un duel entre Ezri Konsa et Daniel Ballard en début de seconde période. « Nous devons faire face à ce qui s’est passé aujourd’hui, qui à mon avis est inacceptable. J’ai revu la séquence une vingtaine de fois, et je n’arrive pas à comprendre comment on a pu ne serait-ce qu’envisager d’accorder un penalty dans cette situation » , a fustigé l’entraîneur d’Arsenal en conférence de presse.

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump arrive à l’aéroport de Shannon,, dans l’ouest de l’Irlande, le 12 septembre 2026, avant d'assister au tournoi de golf Irish Open ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump en Irlande, le président cède la place au promoteur-golfeur
    information fournie par AFP 13.09.2026 10:52 

    Donald Trump, après une parenthèse diplomatique aussi brève que surprenante, entame dimanche la deuxième phase de son court séjour en Irlande, consacrée à sa passion du golf et à la promotion de ses affaires privées. Après avoir rencontré samedi la présidente puis ... Lire la suite

  • Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique
    Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique
    information fournie par So Foot 13.09.2026 10:35 

    Les papys font de la résistance. Désormais exilés en MLS, Lionel Messi et Antoine Griezmann continuent de faire tourner le compteur . L’Argentin a inscrit son 19 e but de la saison dans la nuit de samedi à dimanche, mais sans parvenir à faire gagner l’Inter Miami ... Lire la suite

  • Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour
    Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour
    information fournie par So Foot 13.09.2026 10:14 

    Le nouveau chouchou du Parc des Princes. Véritable feu follet sur son aile gauche depuis qu’il a explosé à la face du monde sous le maillot de Naples, Khvicha Kvaratskhelia adore ces duels face à son défenseur . « J’aime la prise de risques dans le foot. Quand ... Lire la suite

  • La capitaine française Gabby Williams (à gauche) en demi-finale de la coupe du monde de basket face à l'Allemagne, le 12 septembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Basket: les Bleues s'offrent une 1re finale mondiale et une revanche contre les Américaines
    information fournie par AFP 13.09.2026 09:42 

    L'équipe de France féminine de basket-ball s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, où elle retrouvera dimanche (20h00) à Berlin les Etats-Unis, son bourreau il y a deux ans en finale des Jeux olympiques. A quelques centimètres, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank