Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage

Ce n’est donc pas une nouvelle technique de sa part pour tester la résilience de ses joueurs ? Malgré la victoire de ses Gunners sur la pelouse de Sunderland, Mikel Arteta en avait gros sur la patate au moment de se présenter face à la presse. Dans sa ligne de mire ? L’arbitrage de M. Brooks, et plus particulièrement son choix d’accorder un penalty après un duel entre Ezri Konsa et Daniel Ballard en début de seconde période. « Nous devons faire face à ce qui s’est passé aujourd’hui, qui à mon avis est inacceptable. J’ai revu la séquence une vingtaine de fois, et je n’arrive pas à comprendre comment on a pu ne serait-ce qu’envisager d’accorder un penalty dans cette situation » , a fustigé l’entraîneur d’Arsenal en conférence de presse.

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TB pour SOFOOT.com