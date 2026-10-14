Mikel Arteta se régale de la victoire face au LOSC

Plus savoureux qu’un English breakfast . Après qu’Arsenal a plié la joute contre le LOSC en sept minutes, Mikel Arteta n’a pas boudé son plaisir : « Les trois buts étaient incroyables : les combinaisons, le timing, la qualité des passes, et la finition… Trois joueurs différents et de nombreux autres ont participté à ces buts. »

Un dénouement laborieux

Pour autant, les Gunners n’ont pas non plus roulé sur les Lillois durant cette partie. « Il y a eu des moments dans le match, en première mi-temps, surtout à certains instants, où nous nous sommes retrouvés dans des positions très dangereuses, avec un net avantage en termes de qualité technique mais cela n’a pas suffi pour créer de réelles occasions de but et pour maintenir une pression offensive, admet le brun ténébreux. On a donc concédé plusieurs contre-attaques . »…

SW pour SOFOOT.com