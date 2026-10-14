Les émotions d'Olivier Giroud pour son retour à l'Emirates

« Après avoir fait l’tour du monde, tout c’quon veut c’est être à la maison. » La sèche défaite du LOSC en Ligue des champions contre Arsenal n’a pas empêché Olivier Giroud de savourer son retour à l’Emirates Stadium : « C’est l’équipe avant tout, mais après une fois que le coup de sifflet final est passé, je remercie les supporters de Lille et d’Arsenal. Mikel (Arteta) m’a dit de venir dans leur vestiaire pour passer du temps ensemble. J’ai fait un tour de stade après la rencontre, c’était fort en émotion. J’aurais préféré un autre score, mais je suis content de mes retrouvailles avec mon ancien club. »

Lorsque le géant lillois est entré en jeu à la 78 e minute, le stade s’est levé puis s’est mis à entonner « Nananana, Gi-roud » sur l’air d’ « Hey Jude » des Beatles. Un bel hommage pour le type au 105 caramels avec Arsenal. …

SW pour SOFOOT.com