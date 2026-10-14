Kompany analyse le dérapage d'Olise

Tant pis pour la nonchalance. Si le Bayern Munich s’est fait accrocher par le Viking Stavanger (3-3), c’est notamment en raison de l’expulsion de Michael Olise . Forcément, cette scène n’a pas plu à Vincent Kompany : « Il sait que c’est une réaction stupide. Le numéro 10 a été plus malin. On ne peut pas toujours être le plus malin. Sur le terrain, quand on est aussi bon, tellement meilleur que l’adversaire, parfois il suffit d’être meilleur et de ne pas toujours provoquer des situations inutiles. Je l’ai dit très clairement à Michael. Je ne peux rien changer maintenant. J’espère qu’il en a tiré une leçon . »

Un vilain geste qui coûte cher

Le technicien belge développe : « On ne peut pas prétendre mériter de gagner un match quand on prend de telles décisions individuelles, même si je ne pense pas que nous ayons fait un mauvais match. […] On voit qu’il est désolé de ce qui s’est passé et qu’il regrette d’avoir pénalisé l’équipe. Ce n’est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd’hui, ce n’était ni une finale ni une demi-finale, mais ce sont le genre de moments qui peuvent avoir un impact décisif sur une saison. » …

SW pour SOFOOT.com