Mikel Arteta rage sur un penalty sifflé

Michel Der Zakarian et Mikel Arteta, même combat !

Alors que l’entraîneur de Caen a tancé l’arbitrage à cause d’un penalty non accordé contre Metz à la 90 e minute, celui d’Arsenal a critiqué l’homme au sifflet en raison d’un péno donné à Everton . L’action a permis aux Toffees d’accrocher le nul face aux Gunners lors de la 31 e journée de Premier League, et freine donc le dauphin de Liverpool dans la course au titre.…

FC pour SOFOOT.com