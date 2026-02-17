Mikel Arteta est 100% confiant pour le titre d'Arsenal

Arsenal futur champion d’Angleterre ? For sure . Premiers du championnat avec quatre points d’avance sur Manchester City, les Gunners ne sont plus très loin de remporter la Premier League. Ce serait une première depuis 2004. Et Mikel Arteta ne se cache plus : il croit à fond au sacre de ses hommes .

« Ils m’ont donné confiance dans ce que nous avons accompli jusqu’à présent, chaque jour, et la plus grande assurance dans chaque compétition, la manière dont nous l’avons fait, avec tous les défis que nous avons déjà relevés, me donne confiance parce que c’est ainsi que nous nous préparons, déclare l’Espagnol en conférence de presse avant de défier la lanterne rouge Wolverampton mercredi pour le compte de la 31 e journée. Je ne tire pas ma confiance de ce que j’imagine, mais de ce que je vois chaque jour, de la préparation et de la motivation des joueurs. Nous sommes là où nous voulons être, c’est certain. » …

SW pour SOFOOT.com