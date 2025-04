Mikel Arteta avant Arsenal-PSG : « Le plus gros match de ma carrière »

En conférence de presse après son collègue Luis Enrique, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, n’est pas passé par quatre chemins pour qualifier l’importance de la rencontre de demain entre son équipe et le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions : « Le plus gros match de ma carrière ? Oui, ça l’est, il suffit de ressentir l’énergie autour de nous. C’est probablement l’un des plus gros matchs que l’Emirates a connu depuis qu’il a été construit (inauguré en juillet 2006). Nous devons gagner le droit d’être en finale et cela commence demain. » …

TM pour SOFOOT.com