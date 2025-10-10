Mike Maignan pourrait changer de crémerie en Italie
La Vieille Dame a flashé sur Magic Mike.
En fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain, l’avenir de Mike Maignan dans la capitale lombarde devient de plus en plus incertain. La Gazzetta dello Sport a rapporté ce jeudi que la Juventus serait particulièrement intéressée par le portier français. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
