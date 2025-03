Mikaël Hanouna, l'homme qui a eu la peau des Chamois niortais

Tristesse générale : les Chamois niortais, rétrogradés en Régional 3 l'été dernier, ont probablement disputé le dernier match de leur histoire ce week-end à René Gaillard (défaite 3-0), avant la liquidation de l'association attendue le 8 avril, à l'aube du centenaire du club. Sur place, tout le monde cible le même coupable : le directeur général Mikaël Hanouna. Un drôle d'oiseau, dont So Foot avait dressé le portait cet automne.

→ Cet article a été publié dans le numéro 221 de So Foot , paru en kiosques en novembre 2024

Personne n’avait de nouvelles de lui depuis juillet. Puis au mois de septembre, son nom est apparu sur la base de données mondiale du poker. Celle-ci révèle le passage de Mikaël Hanouna dans un casino tchèque, et au Liechtenstein, pour un bilan de quatre tournois et 4620 euros de gains. Avant cela, les dernières apparitions du directeur général du Chamois Niortais FC remontaient à la fin de saison dernière, terminée à un point d’une remontée en Ligue 2 pour les Bleu et Blanc, et à un passage raté devant la DNCG. “L’autre Hanouna” devait y justifier un trou de plus de 3,2 millions dans les caisses du club. Malgré la présentation, en appel, d’un projet de reprise porté par l’agent Rochild Dzabana, le club se voyait exclu de toute division nationale. À la fin de l’été, il apprenait sa liquidation judiciaire, avec une chute de huit étages à la clé, direction l’enfer du Régional 3 de la ligue de Nouvelle-Aquitaine, le tout à quelques mois de son centenaire (1925-2025).…

Par Elliott Bureau, à Niort, avec Nicolas Taiana pour SOFOOT.com