Micky van de Ven, le défenseur qui rêvait d’attaquer

Un rush fantastique et un sixième but, déjà, cette saison avec Tottenham. Face à Copenhague, en Ligue des champions, Micky van de Ven a fait ce qu'il aime faire, attaquer et marquer. Une tradition néerlandaise en quelque sorte, avec Ronald Koeman comme professeur.

S’il fallait réécrire l’arbre généalogique des défenseurs néerlandais, Micky van de Ven en serait une branche mutante. Avant lui, il y avait son actuel entraîneur en sélection, Ronald Koeman, le meilleur buteur parmi les défenseurs dans l’histoire avec 253 buts. Si l’ancien Barcelonais avait apporté un style technique au poste, relanceur, créateur et tireur d’élite sur coups de pieds arrêtés, Van de Ven, lui, est un accélérateur. Un joueur qui pense vertical, un sprinteur agile déguisé en défenseur central.

Ce mardi soir, Van de Ven a encore récupéré le ballon au bord de sa surface, regardé droit devant lui et décidé que, finalement, tout irait plus vite s’il faisait le boulot lui-même. Neuf poussées de balle, un dribble et un gardien au sol plus tard, Tottenham menait 3-0 face à Copenhague. Sixième but de la saison pour le Néerlandais, meilleur buteur du club devant les attaquants censés faire ce travail, et défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com