 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mickaël Landreau pointe du doigt l’absentéisme d’Olivier Létang
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 09:42

Mickaël Landreau pointe du doigt l’absentéisme d’Olivier Létang

Mickaël Landreau pointe du doigt l’absentéisme d’Olivier Létang

Au tour de Landreau de mettre une pièce dans la machine.

Même s’il en a terminé avec la Direction de l’arbitrage, Mickaël Landreau n’en oublie pas pour autant de s’exprimer sur les questions liées aux hommes en noir en Ligue 1. Alors qu’Olivier Létang et une bonne partie de l’organigramme dirigeant lillois ont complétement dérayé au sujet d’Éric Wattelier, coupable selon eux d’avoir expulsé à tort Alexsandro face à Rennes. Si le principal intéressé s’en est expliqué devant les micros, qu’il a été conforté dans ses décisions et que les contestataires passeront bientôt en commission, Mickaël Landreau a aussi mis en lumière le manque de cohérence du président lillois dans le Late Football Club sur Canal+.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Neymar prolonge officiellement d’un an à Santos
    Neymar prolonge officiellement d’un an à Santos
    information fournie par So Foot 07.01.2026 09:58 

    Plus le temps de Neyser. C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais chose officielle : alors que son contrat a expiré le 31 décembre à minuit, Neymar a officiellement rempilé à Santos. … CMF pour SOFOOT.com

  • En Italie, le PSG-OM de jeudi sera traduit en direct par l'IA
    En Italie, le PSG-OM de jeudi sera traduit en direct par l'IA
    information fournie par So Foot 07.01.2026 09:24 

    Dans la langue de De Zerbi. Ce jeudi 8 janvier, le champion de France et vainqueur de la Coupe de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille) s’affrontent au Koweït dans le cadre du Trophée des champions. Rien de bien excitant jusqu’ici, ... Lire la suite

  • Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo
    Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo
    information fournie par So Foot 07.01.2026 01:58 

    Plus rien ne doit nous surprendre avec la multipropriété : Liam Rosenior a quitté Strasbourg en plein milieu de la saison pour s’engager à Chelsea, le grand frère qui n’en est pas un. C’est la fin des illusions, pour ceux qui voulaient encore y croire, et la suite ... Lire la suite

  • Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
    Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
    information fournie par So Foot 06.01.2026 23:31 

    Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris. Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique , le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank