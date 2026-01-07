Mickaël Landreau pointe du doigt l’absentéisme d’Olivier Létang

Au tour de Landreau de mettre une pièce dans la machine.

Même s’il en a terminé avec la Direction de l’arbitrage, Mickaël Landreau n’en oublie pas pour autant de s’exprimer sur les questions liées aux hommes en noir en Ligue 1. Alors qu’Olivier Létang et une bonne partie de l’organigramme dirigeant lillois ont complétement dérayé au sujet d’Éric Wattelier, coupable selon eux d’avoir expulsé à tort Alexsandro face à Rennes. Si le principal intéressé s’en est expliqué devant les micros, qu’il a été conforté dans ses décisions et que les contestataires passeront bientôt en commission, Mickaël Landreau a aussi mis en lumière le manque de cohérence du président lillois dans le Late Football Club sur Canal+.…

JF pour SOFOOT.com