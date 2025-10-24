Michy Batshuayi demande de l’aide pour son chat
À la rescousse !
Michy Batshuayi a lancé un appel à l’aide pour son chat, percuté par une voiture à Francfort jeudi. Sur Instagram, l’ancien attaquant de l’OM a écrit : « Il est en situation critique et doit être opéré d’urgence. Malheureusement, il est trop faible et a besoin d’urgence d’une transfusion sanguine d’un autre chat pour survivre à l’opération. » …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer