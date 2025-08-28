Michel Platini et Sepp Blatter définitivement acquittés par la justice suisse
Voilà, c’est fini.
Après dix ans de procédure judiciaire, le dossier est enfin clos : Michel Platini et Sepp Blatter sont définitivement acquittés dans l’affaire d’escroquerie liée à la FIFA , selon les informations de l’AFP. Les deux anciens boss du foot mondial avaient déjà été acquittés en première instance par la justice suisse en 2022, mais le parquet était revenu à la charge en mars dernier, réclamant en appel 20 mois d’emprisonnement pour les deux hommes.…
ARM pour SOFOOT.com
