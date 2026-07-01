Michael Olise : une de ratée, 67 millions d'enchantés

À deux doigts d'inscrire un but d'anthologie face à la Suède, Michael Olise a construit des souvenirs à vie pour les fans qui étaient au stade ou devant leur téléviseur. Au cours un instant suspendu, il a laissé au spectateur le choix de considérer son geste comme raté ou réussi. Une pièce tombée sur la tranche, dont la rareté se suffit à elle-même.

Lorsqu’on joue à pile ou face, il y a généralement deux options : la pièce retombe sur pile ou la pièce retombe sur face. C’est soit noir, soit blanc. Dans 99,99% des cas. Mais il reste en fait une option, celle qui n’arrive jamais normalement : la pièce retombe sur la tranche. Ce genre d’exception que l’on retient pour l’éternité, qu’on raconte à ses potes à chaque pièce relancée en l’air, à chaque pari réglé à pile ou face. On le retient plus que les parties gagnées, plus que les défaites, même celles qui coûtent cher. On s’en rappelle parce qu’elles sont exceptionnelles et restent finalement un instant suspendu.

Côté tranche

Michael Olise est de cette trempe. C’est une pièce, une belle pièce. Un écu de forte valeur, un joli sesterce, un Louis d’or. Parfois, souvent, il tombe du bon côté, disons pile. Ça, c’est quand il donne deux passes décisives parfaites à Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Parfois, rarement, il tombe sur face. Ça c’est quand il manque le cadre ou perd un ballon dangereux. Ces piles et ces faces devraient eux aussi atteindre les 100%. Désormais, ils tombent lui aussi en deçà du parfait équilibre. Face à la Suède, Michael Olise est tombé sur la tranche.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com