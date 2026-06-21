Michael Olise ne se voit pas comme un artiste

Michael Olise ne devait pas plaire aux profs d’arts plastiques. Après les deux passes décisives du numéro 10 des Bleus contre le Sénégal, le peuple français pensait avoir découvert le successeur de Claude Monet, Marcel Duchamp ou Paul Cézanne. Que nenni, Michael Olise « ne se voit pas comme un artiste », mais simplement « comme quelqu’un de créatif.»

« Le foot est un sport magnifique et donc il devrait l’être aussi visuellement »

Questionné sur la beauté du football par L’Équipe , le nouveau joyau de l’équipe de France juge néanmoins que « le foot peut être de l’art. » Selon le meneur du Bayern Munich , « le foot est un sport magnifique et donc il devrait l’être aussi visuellement.» …

MBC pour SOFOOT.com