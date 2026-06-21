Lucas Digne sous le charme de Michael Olise

Le tiktokeur Digne entre dans la trend Olise. Présent en conférence de presse samedi avant France-Irak, Lucas Digne, accompagné de son sourire Colgate, a évoqué la montée en puissance de Michael Olise dans le groupe des Bleus.

Pour le latéral français habitué à se taper des oppositions contre Olise depuis plusieurs jours, l’attaquant du Bayern Munich « a quelque chose de magique. » « Il a un pied gauche qui lui permet de faire des choses incroyables » , développe Digne.…

MBC, avec JB, aux États-Unis pour SOFOOT.com