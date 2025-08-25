Michael Olise, la vie en Bleu devant lui

Sur un petit nuage avec le Bayern Munich, Michael Olise a déjà tout d’un grand à 23 ans seulement. Nul doute qu’il sera l’un des premiers noms que Didier Deschamps couchera sur le papier au moment de concocter sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du monde à venir. Mais pour quel rôle à jouer ?

Ses premiers pas en Bavière étaient hésitants, voire patauds. Débarquer dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde à 22 ans pour la somme de 53 millions d’euros n’est jamais simple, surtout pour un timide maladif comme Michael Olise. Pour preuve, lors de sa première conférence de presse, l’offensif a reçu un gâteau en honneur de sa belle médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris. Au lieu de s’en réjouir, la belle attention a gêné la jeune recrue, qui, ne sachant quoi faire, a fermé son visage sans esquisser l’ombre d’un sourire. Malgré ces débuts stressants, le natif de Londres s’est rapidement décoincé, au point de devenir en moins d’une saison une arme redoutable pour le Rekordmeister . Ses prestations remarquables lui ont ouvert les portes des Bleus. Là aussi, l’ancien joueur de Crystal Palace a mis du temps à prendre ses marques avant une phase finale de la Ligue des nations de haute voltige. Alors que la liste de Deschamps pointe le bout de son nez, à quel rôle peut-il prétendre dans cette équipe de France en pleine régénération ?

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com