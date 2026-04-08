Michael Olise fait mieux que Franck Ribéry
Le caviar, nouvelle spécialité française ? Alors que le Bayern Munich a encore fait perdre des couleurs au Real Madrid (1-2), Michael Olise s’est particulièrement illustré en servant parfaitement Harry Kane pour offrir le break aux Bavarois .
Une action a priori anodine, mais qui signifie pourtant beaucoup pour les férus de statistiques : il s’agit là de la 25 e passe décisive du bonhomme aux dreadlocks. Une précision qui fait de lu i le meilleur délivreur d’offrandes des cinq grands championnats avec 8 cadeaux donnés de plus que tout autre joueur selon Opta.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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