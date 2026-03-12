Michael Olise et Joshua Kimmich pourraient bien perdre à leur propre jeu

La biscotte a un drôle d’arrière-goût, non ? Pendant le huitième de finale aller qui a vu le Bayern Munich broyer l’Atalanta (1-6), Michael Olise et Joshua Kimmich ont voulu jouer les fins stratèges pour s’assurer leur présence en quarts de finale en effaçant l’accumulation d’avertissements . Les deux loubards sont soupçonnés d’avoir fait exprès de se prendre un carton jaune, ce qui leur vaudra normalement un match de suspension pour le match retour à la maison.

Un petit jeu qui ne plaît pas à l’UEFA

Comme le relaie Marca , l’international français a bien pris tout son temps pour tirer son corner à la 77 e tandis que le score était déjà de 6-0. Son pote allemand a fait le même mouv’ sur coup franc sept minutes plus tard. De quoi foutre le milieu bergamasque Yunus Musah sur les nerfs, qui a aussi mangé une biscotte pour avoir poussé le chenapan bavarois.…

SW pour SOFOOT.com