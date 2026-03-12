Une procédure disciplinaire ouverte contre Pedro Neto
T’es pas Neto, Pedro… Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à Chelsea, Pedro Neto pourrait être rattrapé pour comportement antisporti f. En fin de match, l’ailier pressé de jouer une touche, a bousculé un jeune ramasseur de balle. L’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire .
Le Portugais, bien conscient de sa faute, s’en était immédiatement expliqué : « Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, je lui ai déjà parlé. On perdait à ce moment-là, avec les émotions en cours de match, je voulais prendre la balle, la récupérer rapidement, et je l’ai un peu poussé… » …
AR pour SOFOOT.com
