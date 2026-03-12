Des supporters Lyonnais agressés dans les rues de Vigo

Un échauffement dont tout le monde se serait passé. À quelques heures du coup d’envoi entre le Celta de Vigo et l’OL en Ligue Europa, des tensions importantes sont apparues dans les rues de Vigo. Vers 23h30 mercredi, une trentaine de supporters lyonnais a été agressée aux alentours d’un bar dans le centre-ville par des groupes ultras de Vigo. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes en noir, cagoulés pour la plupart et munis de bâtons, pourchasser les supporters lyonnais . Selon les autorités locales, deux supporters français ont été emmenés en urgence après avoir reçu des coups au crâne.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | @Farodevigo: 💥 Varios 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗗𝗢𝗦 y 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗭𝗢𝗦 en una pelea entre 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦 del Celta y del Lyon en Vigo. 🥢 50 ultras locales con pasamontañas entraron en un local de Areal con 𝗣𝗔𝗟𝗢𝗦 y 𝗧𝗨𝗕𝗢𝗦 para atacar a 30 ultras lioneses. pic.twitter.com/TICs4wdPj7…

AR pour SOFOOT.com