Un champion du monde 2010 débarque dans la direction de l'Atlético

Un champion du monde 2010 débarque dans la direction de l'Atlético

Un mercato alléchant. David Villa, champion du monde 2010 avec l’Espagne, devient le nouveau conseiller de l’Atlético de Madrid . Le club madrilène a officialisé la nomination de l’ex-attaquant dans un communiqué ce jeudi. « Le nouveau conseil d’administration de l’Atlético de Madrid a été mis en place. L’un des noms les plus reconnaissables dans cette nouvelle ère de la direction du club est celui de David Villa », a déclaré le club.

David Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid. Damos la bienvenida a casa a uno de nuestros héroes de la temporada 2013-14 ❤️🤍 ℹ️ https://t.co/fLJ1znjCZr pic.twitter.com/ptfsA9czWw…

CT pour SOFOOT.com