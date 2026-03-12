Un champion du monde 2010 débarque dans la direction de l'Atlético
Un mercato alléchant. David Villa, champion du monde 2010 avec l’Espagne, devient le nouveau conseiller de l’Atlético de Madrid . Le club madrilène a officialisé la nomination de l’ex-attaquant dans un communiqué ce jeudi. « Le nouveau conseil d’administration de l’Atlético de Madrid a été mis en place. L’un des noms les plus reconnaissables dans cette nouvelle ère de la direction du club est celui de David Villa », a déclaré le club.
David Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid. Damos la bienvenida a casa a uno de nuestros héroes de la temporada 2013-14 ❤️🤍 ℹ️ https://t.co/fLJ1znjCZr pic.twitter.com/ptfsA9czWw…
CT pour SOFOOT.com
