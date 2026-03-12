Gerónimo Rulli a retrouvé de la confiance malgré les déboires marseillais

Oh, un peu d’air ! Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC (0-1), Geronimo Rulli admet que l’atmosphère est un peu plus respirable pour lui du côté de la Canebière. Le portier argentin a fini la rencontre sans encaisser de but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le 14 décembre face à l’AS Monaco (1-0). Depuis cette victoire à domicile, les Phocéens ont vécu quelques péripéties .

« Je suis passé par les mêmes moments que l’équipe mais je suis le gardien alors ma responsabilité est forcément plus visible, confie le gardien de 33 ans en conférence de presse. J’ai passé un moment difficile, oui, parce qu’on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l’élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j’ai retrouvé de la confiance. » …

SW pour SOFOOT.com