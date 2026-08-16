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Michaël Cuisance se confie sur son parcours atypique
information fournie par So Foot 16/08/2026 à 11:28
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Michaël Cuisance se confie sur son parcours atypique

Michaël Cuisance se confie sur son parcours atypique

Retour en fanfare ? Six ans après son passage à l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance est de retour en France du côté de Lens depuis cet été. Débusqué du Hertha Berlin pour 3,5 millions d’euros par les Sang et or, l’ancien golden boy du Bayern Munich s’est confié à L’Équipe en amont de ses grands débuts dans le Nord , en revenant notamment sur ses périodes difficiles et son parcours atypique.

Pas d’esprit revanchard mais une volonté de prouver que tout est possible

« Pour moi, toutes les étapes ont été réussies. J’ai passé des moments un peu plus bas depuis Marseille mais j’ai su rebondir », a-t-il assuré en début d’entretien . Un rebond qui l’a vu passer par quatre clubs en six ans, avec à la clé trois saisons en Bundesliga 2. Un déclassement que n’a pas pour autant mal vécu Cuisance comme il l’a expliqué au quotidien sportif français : « Je ne l’ai pas trop mal vécu car j’ai accepté rapidement, ce qui est le cap le plus dur. Avec le recul, mon parcours est atypique mais je l’aime comme ça. Je suis là aussi pour montrer que rien n’est impossible, qu’on peut aller tout en haut, jouer au Bayern, puis descendre tout en bas, et remonter encore. Le foot est comme ça. Bien sûr qu’il y a eu des moments durs, inutile de mentir. Mais mon retour, c’est un processus global. »

LB pour SOFOOT.com

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