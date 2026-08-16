Arsenal prend un trophée et envoie le nouveau Manchester City au boulot

Largement dominateur à Cardiff, Arsenal a réussi sa rentrée des classes face à un Manchester City invisible et apathique (3-0). Les Gunners remportent le 17e Community Shield et avertissent l'Angleterre : cette saison encore, il faudra compter sur eux.

Arsenal 3-0 Manchester City

Buts : Calafiori (1 ère ), Havertz (28 e ) et Ødegaard (48 e ) pour les Gunners.

Pas facile de dire au revoir à un type qui, au-delà d’avoir ramené vingt trophées en dix saisons, est au football ce que Charles Darwin est à la biologie : un révolutionnaire. Alors, à l’heure de dire bonjour à Enzo Maresca et d’entamer l’après- Pep Guardiola, Manchester City a quelques questions à se poser : faut-il appeler ça une succession ? Un passage de témoin ? La perpétuation d’un héritage ? Une horrible tare ? Il faudra plus qu’un match de rentrée à Cardiff pour le savoir, mais le Community Shield du jour penche pour la dernière option. Pour sa première sortie officielle de la saison, Manchester City a été complètement dominé par Arsenal (0-3) . Les Gunners remportent leur 17 e Supercoupe d’Angleterre. Surtout, Enzo Maresca a du boulot pour faire de Manchester City un rival d’Arsenal.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com