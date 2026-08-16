En Suède, un but contre son camp lunaire

Brommapojkarna 3-1 Örgryte

Oh la boulette… Ça dépasse tout ce que j’ai pu imaginer. Une des erreurs de l’année vient tout droit de la banlieue de Stockholm , où se disputait ce dimanche un anecdotique match d’Allsvenskan, le Championnat suédois, entre Brommapojkarna et Örgryte. La partie a tourné à l’heure de jeu. Les deux équipes se dirigeaient vers un match nul lorsque le malheureux Hampus Gustafsson, gardien des visiteurs, a eu toutes les peines du monde à contrôler une passe en retrait de son milieu de terrain Benjamin Laturnus, à peine pressé par l’attaquant adverse. La remise ne semblait même pas se diriger vers le but, mais le portier a tellement foiré son contrôle qu’il a marqué contre son camp.

Guidetti en expert

Cette boulette a fait sortir de ses gonds John Guidetti, ancien faux pote de Layvin Kurzawa reconverti consultant à la télé suédoise. « Je crois que c’est l’une des choses les plus dégoûtantes que j’aie vues. Le ballon n’est pas en route vers le but au moment de la passe ! » , a-t-il insisté, dans des propos rapportés par le journal Aftonbaldet .…

UL pour SOFOOT.com