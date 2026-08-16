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Cristiano Ronaldo ouvre la porte à la retraite
information fournie par So Foot•16/08/2026 à 17:05
Cristiano Ronaldo ouvre la porte à la retraite
La fin d’une ère ? Dans le reportage de
Vogue
consacré à son mariage avec Georgina Rodríguez,
Cristiano Ronaldo a laissé entendre que la saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de sa carrière de footballeur
.
Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros . À six jours de la ...
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