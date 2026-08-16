Avec un but de Mbappé, le Real Madrid termine sa prépa par une victoire

Avec un but de Mbappé, le Real Madrid termine sa prépa par une victoire

Le Raulico. Bénéficiant d’une joli clémence pour commencer la Liga un plus tard que les autres, puisqu’énormément de joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone ont plus de mondialistes que le Rayo Vallecano et Levante, le Real Madrid de José Mourinho a donc une semaine de plus pour se préparer. Schalke, qui retrouve la Bundesliga pour la première fois depuis le printemps 2023, fut la dernière victime de la tournée amicale de la Maison blanche (0-2) .

Une passe en retrait foirée de la défense allemande a permis au fan d’Ester Expósito de remporter son face-à-face contre… Loris Karius (0-1, 6 e ) . L’attaquant débloque ainsi son compteur cette saison. Dean Huijsen, sur un corner bien botté par Arda Güler, l’a suivi (0-2, 20 e ) .…

UL pour SOFOOT.com