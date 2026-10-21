Mezian Mesloub va jouer l'Europe avec Lens... chez les jeunes

De retour dans la cour des petits. Entré en jeu à deux reprises et auteur d’une passe décisive contre le Slavia Prague en Ligue des champions, le très jeune Mezian Mesloub sera, malgré sa présence dans le groupe professionnel, titulaire ce mercredi après-midi contre Bruges en Youth League.

Le gamin de 16 ans doit prendre son temps

On l’a découvert en mai dernier, lors d’un match charnière pour la qualification en C1. Lancé à 10 minutes du terme, il avait marqué et offert cette qualification européenne tant attendue. Depuis, les supporters lensois en attendent beaucoup de lui, peut-être un peu trop pour un gamin de 16 ans.…

LT pour SOFOOT.com