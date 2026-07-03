Mexique-Angleterre avancé
On va pouvoir dormir ! Programmé à 17h heure locale (2h en France) ce dimanche, le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre devrait être avancé de six heures en raison du risque d’orages, selon l’ensemble de la presse sportive mexicaine . Une bonne nouvelle pour les supporters anglais (et européens), puisque le coup d’envoi sera donné à 20h de ce côté-ci de l’Atlantique (19h en Angleterre).
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