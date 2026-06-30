Mexique : à la guerre comme Aguirre

Javier Aguirre est le seul coach mexicain à pouvoir se targuer d’avoir entraîné dans un grand championnat européen. Ces dernières années, il a aussi été le seul petit homme vert à ne pas tendre l’autre joue sur un terrain de football. Portrait de la seule vraie chance du Tri de faire quelque chose dans sa troisième Coupe du monde à domicile.

Avec ses 67 ans, sa coupe de militaire, et son fútbol plus proche de celui de Deschamps que de celui de Guardiola, “El Vasco” n’a pas toujours fait rêver les fans du Tri. Les choses ont bien changé depuis le carton plein du Mexique en phases de poules (trois victoires, trois clean-sheets). « Qu’on le veuille ou non, il reste l’atout majeur de notre sélection » , explique Gerardo Torrado, ancien milieu de Cruz Azul et du Séville FC qui compte notamment deux Coupes du monde au compteur sous les ordres d’Aguirre (en 2002 et 2010). « Javier, c’est avant tout un meneur d’hommes, il sait rentrer dans la tête des joueurs , souligne El Borrego (le mouton, en VF), DTN de la fédé mexicaine entre 2017 et 2022. Avant un match contre les États-Unis, il était venu me voir pour me dire de me raser la tête. Il m’avait vu comme ça dans un match de Liga et m’avait assuré que j’en imposais plus avec cette coupe de cheveux là. C’est le genre de détails qui comptent pour lui. »

Des coups de sang légendaires

Une anecdote capillaire qui renvoie à son « accrochage » avec Lee Kang-in, son chouchou au Real Majorque, lors de la dernière victoire du Tri contre la Corée du Sud (1-0) : « Mais qu’est-ce que tu t’es fait aux cheveux, cabrón ? » Interrogé sur sa punchline en conférence d’après-match, Aguirre en a évidemment rajouté une couche. Pour le fun : « Lee Kang-in, c’est comme mon fils. Je suis très fier de lui, de son parcours, mais pour le déstabiliser un petit peu je lui ai dit : “ Ne t’approche pas de moi si tu ne veux pas que je te mette un coup de pied.” » Loin d’être des paroles en l’air……

Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.com