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Arnaud et Clément : « Samir Nasri serait un bon personnage de fiction »
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 00:13
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Arnaud et Clément : « Samir Nasri serait un bon personnage de fiction »

Arnaud et Clément : « Samir Nasri serait un bon personnage de fiction »

À 22 ans, Armand et Clément ont sorti leur premier long-métrage, Un grand raccourci , au cinéma. Avec une première semaine à plus de 30 000 entrées, le duo de réalisateurs se confie sur son amour du foot et les nombreuses similarités entre ces deux mondes impitoyables que sont le ballon rond et le cinoche.

Vous avez réalisé une première semaine à 30 000 entrées en France, pour votre premier long-métrage, Un grand raccourci . C’est quoi la métaphore footballistique pour cette performance ?

Armand : Pour un premier film, avec une équipe aussi jeune et un si petit budget, c’est du niveau des Herbiers en finale de Coupe de France ! On a été un peu hypés par toute notre campagne de presse et sur les réseaux sociaux, mais quand on repense à nos débuts, on se disait que déjà, si on sortait le film au cinéma, ça aurait été une belle victoire. Pour être honnête, au début, on nous disait qu’on en voyait passer des tonnes, des projets comme le nôtre. Des films réalisés dans cette économie, avec un budget total de 260 000 euros, il y en a un qui passe tous les cinq ans. C’est un exploit.…

Propos recueillis par Arsène Belgodère-Soria, à Paris pour SOFOOT.com

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