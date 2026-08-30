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Aubameyang rit, Mouctar Diakhaby pleure
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 23:58
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Aubameyang rit, Mouctar Diakhaby pleure

Aubameyang rit, Mouctar Diakhaby pleure

Sur les talons de Kylian Mbappé. Pierre-Emerick Aubameyang est comme un poisson dans l’eau à La Corogne : le Gabonais a déjà inscrit trois buts sous le maillot du Depor . Après Elche lors de la première journée et Malaga lors de la deuxième, il a ajouté Valence à son tableau de chasse ce dimanche. Il a inscrit le but du 2-0 à la 17 e minute, au bout d’ un contre mené à toute vitesse et une course de plus de 40 mètres, conclue en glissant le ballon au-dessus du gardien. Pas la peine de vérifier : il a bel et bien 37 ans.

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