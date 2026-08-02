Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur

Comment faire l’ascenseur sans son meilleur joueur ? C’est un question à laquelle le FC Metz va devoir répondre dès l’année prochaine. Selon L’Équipe , les Grenats s’apprêtent en effet à perdre Gauthier Hein , qui devrait filer dans le sud, du côté de l’OGC Nice.

Le quotidien annonce que les deux clubs se sont mis d’accord sur le tous les points quant au transfert de l’offensif messin, auteur de 8 buts l’an dernier. Hein devrait signer pour trois ans, alors que Metz touchera deux millions d’euros dans l’affaire . À 29 ans, l’attaquant continue son petit tour de France. Après Auxerre, Valenciennes, Tours et Metz, voilà qu’il va aussi découvrir le soleil .…

JF pour SOFOOT.com