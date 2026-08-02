Le Cameroun bat le Ghana et prend une option sur les quarts de finale

Le Cameroun bat le Ghana et prend une option sur les quarts de finale

Un succès et une qualif quasi assurée. Dans un choc entre deux grosses nations du continent , c’est le Cameroun qui a pris le dessus sur le Ghana à l’occasion de la deuxième journée de poule à la CAN féminine (1-0) .

Toutes deux victorieuses lors de la première journée, les deux formations n’ont été départagées que sur un pénalty de Marie Ngah , double buteuse en ouverture contre le Mali. Si le Ghana a bien cru égaliser à 10 minutes de la fin par l’intermédiaire d’Evelyn Badu, la VAR s’est chargée de venir calmer tout le monde et confirmer le succès camerounais .…

JF pour SOFOOT.com