Le futur attaquant des Bleus a-t-il planté un triplé contre Galatasaray ?

En espérant que Zizou regarde les matchs amicaux. Déjà parmi les joueurs pressentis pour être testés en équipe de France, Estéban Lepaul ne fait rien pour calmer les plus folles ardeurs de ses partisans .

Rennes méritait beaucoup mieux

Auteur d’un joli coup du chapeau (lob, tête, péno) face à Galatasaray en match amical (3-3) , Lepaul continue sa prépa parfaite avec désormais 5 buts en 3 matchs . Mais si le buteur est en feu, c’est aussi parce que l’équipe tourne particulièrement bien. Contraint de concéder le nul dans les toutes dernières secondes après un pénalty plus que litigieux , le Stade rennais pourra largement trouver de quoi se satisfaire dans sa prestation du jour . Dans un match assez ouvert où les deux formations ont touché le poteau, les Bretons ont largement dominé leurs hôtes du jour .…

JF pour SOFOOT.com