Messi s'offre un nouveau club espagnol
Le GOAT a encore frappé. Déjà propriétaire depuis le mois d’avril de l’UE Cornellà, une équipe qui évolue en quatre division, Lionel Messi est officiellement devenu ce jeudi soir propriétaire d’une deuxième formation . L’octuple Ballon d’or s’est offert le CD Eldense, actuellement 19 e de LaLiga 2.
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