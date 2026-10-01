Le but dingue de Troy Parrott

Petit bonbon de la soirée. Ne cherchez plus le plus beau but de cette troisième journée de Ligue des nations, il vient d’être marqué par Troy Parrott . Dans la rencontre face à l’Autriche en Ligue B, l’avant-centre du Bétis a ouvert le score à la 12 e minute à la suite d’un sacré festival .

Esseulé en attaque, l’international irlandais a décidé d’y aller tout seul, comme un grand. Après avoir mis un beau petit pont à un premier adversaire, le numéro 7 percute, crochète un second avant de glisser le ballon entre les jambes du portier autrichien Florian Wiegele . Son treizième pion en 40 sélections.…

TM pour SOFOOT.com