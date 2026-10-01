Un cadre espagnol quitte le rassemblement
La poisse. Nico Williams est forfait pour le reste de cette trêve internationale . Touché à la cuisse gauche après la victoire de l’Espagne contre la Croatie, mardi en Ligue des nations (4-1), ce dernier a quitté le rassemblement de la Roja et ne participera donc pas aux matchs face à la République tchèque puis de nouveau contre les Croates mardi prochain.
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