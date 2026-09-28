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Messi marque un nouveau coup franc avant d'être refroidi par un ancien de Ligue 2
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 09:11
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Messi marque un nouveau coup franc avant d'être refroidi par un ancien de Ligue 2

Messi marque un nouveau coup franc avant d'être refroidi par un ancien de Ligue 2

Un but, mais zéro point. La MLS ne s’arrête pas pendant la trêve internationale, ce qui nous donne l’occasion de profiter d’un nouveau coup franc de Lionel Messi.

À quelques jours de porter pour la dernière fois le maillot de l’Albiceleste , l’Argentin jouait ce dimanche avec l’Inter Miami. Alors que son équipe était menée 1-0 et que le coup franc semblait plus propice à un centre qu’à un tir direct, la Pulga a tout de même décidé de prendre les choses en main et de frapper directement. Son 76 e coup franc et déjà le sixième de la saison.

LP pour SOFOOT.com

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