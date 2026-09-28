Quand CR7 boude après avoir ciré le banc

Pépé fait la gueule. Alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute de la joute de Ligue des nations entre la Norvège et le Portugal, Cristiano Ronaldo s’est barré aux vestiaires sans faire coucou aux supporters avec ses copains . Comme le rapporte A Bola , le bonhomme aux mèches blondes n’a visiblement pas aimé cirer le banc durant toute la rencontre : le type aux cinq Ballons d’or n’avait pas vécu ça depuis 18 piges .

« Pas le bon moment »

« J’avais pensé le faire jouer, peut-être une demi-heure, mais le déroulement du match en a décidé autrement , explique Jorge Jesus. J’ai estimé que ce n’était pas le bon moment, il reste encore deux matchs, mais ce n’était pas pour le ménager physiquement, car il était en pleine forme pour jouer aussi longtemps que je le souhaitais.C’était un choix. Je ne pensais pas que c’était le moment idéal, j’avais besoin d’un joueur avec des caractéristiques différentes, mais cela ne signifie pas qu’il est écarté, au contraire. » …

SW pour SOFOOT.com