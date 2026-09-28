« J'ai perdu ma tranquillité » : Vozinha regrette sa vie d'avant le Mondial

Le piège des réseaux sociaux. Avant le match contre l’Espagne, le 15 juin dernier, rares étaient les personnes qui connaissaient Vozinha. Mais, en l’espace de 90 minutes, tout a changé. Pour le meilleur comme pour le pire.

« J’ai perdu ma paix et ma tranquillité , explique le gardien cap-verdien à The Observer . Je n’ai plus aucune vie privée , ou du moins beaucoup moins qu’avant. Maintenant, quand je sors, que je vais au restaurant, il y a toujours quelqu’un qui veut prendre une photo avec moi ou qui me demande un autographe. Ou, pire encore, quelqu’un me filme. C’est ce qui a le plus changé dans ma vie, et je ne pense pas pouvoir y faire grand-chose. » …

LP pour SOFOOT.com