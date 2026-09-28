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Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 10:15

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Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière

Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière

Totti crousty. Le néo-cinquantenaire (depuis ce dimanche) Francesco Totti balance le pire moment de sa carrière pour Corriere dello Sport : « Mis à part les blessures, inévitables dans ce parcours, c’est le jour où j’ai tout arrêté. Le jour où j’ai dit adieu pour toujours. Tout commencement a une fin. En réalité, nous, les joueurs, avons une façon de penser et de vivre différente des autres. »

La peur du vide post-carrière

« Nos journées sont rythmées par les habitudes, explique la légende romaine au regard perçant. Nous faisons toujours les mêmes choses, la vie a toujours les mêmes horaires, les mêmes pauses, ce qui nous rassure. J’avais peur , oui, aussi parce que lorsqu’on tourne la page, on ne sait jamais ce qui nous attend . Et quand on est habitué à certaines choses et qu’on réalise qu’on ne peut plus les reproduire, on se retrouve face à un vide. Et il faut le combler avec tellement plus. »

SW pour SOFOOT.com

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