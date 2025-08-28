Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup

He’s back.

Lionel Messi n’a pas traîné pour rappeler qui tenait les clés de l’Inter Miami. Écarté deux rencontres pour une douleur à la cuisse , l’Argentin a signé un retour en envoyant les Floridiens en finale de la Leagues Cup dans la nuit de mercredi à jeudi. Mené par Orlando City, Miami s’en est remis à son numéro 10 , puisqu’il a d’abord transformé un penalty sans trembler à la 77 e minute , puis a converti un une-deux avec Jordi Alba, tout droit sorti des archives du Camp Nou, pour retourner le match dix minutes plus tard. Dans la foulée, Telasco Segovia s’est chargé de sceller l’affaire (3-1).…

TA pour SOFOOT.com