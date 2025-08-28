 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 09:33

Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup

Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup

He’s back.

Lionel Messi n’a pas traîné pour rappeler qui tenait les clés de l’Inter Miami. Écarté deux rencontres pour une douleur à la cuisse , l’Argentin a signé un retour en envoyant les Floridiens en finale de la Leagues Cup dans la nuit de mercredi à jeudi. Mené par Orlando City, Miami s’en est remis à son numéro 10 , puisqu’il a d’abord transformé un penalty sans trembler à la 77 e minute , puis a converti un une-deux avec Jordi Alba, tout droit sorti des archives du Camp Nou, pour retourner le match dix minutes plus tard. Dans la foulée, Telasco Segovia s’est chargé de sceller l’affaire (3-1).…

TA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
