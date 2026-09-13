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Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 10:35
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Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique

Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique

Les papys font de la résistance. Désormais exilés en MLS, Lionel Messi et Antoine Griezmann continuent de faire tourner le compteur . L’Argentin a inscrit son 19 e but de la saison dans la nuit de samedi à dimanche, mais sans parvenir à faire gagner l’Inter Miami face à Nashville (2-2). De quoi s’attirer les louanges de son nouvel entraîneur, Guillermo Hoyos : « C’est un joueur unique en son genre. Il est irremplaçable. »

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