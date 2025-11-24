Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
LeBron 2018 ou Messi 2025 ?
Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des playoffs MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de conférence de son histoire en s’imposant 0-4 à Cincinnati.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer