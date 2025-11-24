 Aller au contenu principal
Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
24/11/2025 à 09:41

LeBron 2018 ou Messi 2025 ?

Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des playoffs MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de conférence de son histoire en s’imposant 0-4 à Cincinnati.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    24.11.2025 10:01 

    Marqué au fer rouge. Victime d’une rupture du tendon rotulien en 2013 lorsqu’il évoluait à Évian Thonon Gaillard, Sidney Govou est revenu pour Le Parisien sur l’enfer qu’il a vécu après cette blessure et qui a gâché la fin de sa carrière. Grand joueur de l’Olympique ... Lire la suite

  • La presse allemande dézingue Elye Wahi
    La presse allemande dézingue Elye Wahi
    24.11.2025 09:27 

    Sous le feu des critiques. Après une nouvelle prestation décevante d’Elye Wahi avec Francfort ce week-end, la presse allemande a été impitoyable envers l’attaquant français. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en janvier 2025, l’avant-centre a été ... Lire la suite

  • Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    24.11.2025 09:21 

    Les tops et les flops du week-end de Ligue 1. Le carton du week-end Existe-t-il meilleure manière de démarrer un week-end que d’aller coller une fessée à un rival historique sur sa pelouse, avant de regarder tranquillement ses concurrents directs s’écharper pendant ... Lire la suite

  • Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?
    Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?
    24.11.2025 09:13 

    Non, ce n’était pas un hommage à De Bruyne. Il fallait être observateur, mais pas non plus détective privé, pour remarquer que ce week-end, lors de la 12 e journée de Serie A, beaucoup de joueurs, d’arbitres et même d’entraîneurs étaient marqués de rouge sur la ... Lire la suite

