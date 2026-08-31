Messi dit au revoir à l'Argentine : l'autre Dios

Vingt et un ans après ses débuts internationaux, Lionel Messi a décidé de refermer son chapitre avec l'Argentine. Des désillusions au firmament, son histoire en sélection n'aura rien eu d'un long fleuve tranquille, jusqu'à finalement atteindre un nirvana que la Coupe du monde ne saurait justifier à elle seule. Messi et Maradona s'assoient aujourd'hui à la même table et le jeu en valait la chandelle.

C’est une pièce de théâtre en deux actes. Celle d’un chef œuvre international qui aura pris son temps. D’une histoire longtemps brodée par les déceptions, les actes manqués et la frustration, bousculée par les rancœurs, les incompréhensions et les non-dits, avant de devenir une épopée fabuleuse, couronnée de succès, de communion nationale et de rédemption. Celle d’un gamin de Rosario, arraché à son pays par la promesse d’une vie meilleure en Catalogne, où il est devenu roi, avant de retrouver le chemin de ses racines, pour devenir l’égal de Dieu.

Champion du monde en 2022, double vainqueur de la Copa America en 2021 et 2024, Lionel Messi a décidé de mettre un point final à son récit avec l’Albiceleste . Un chemin de 207 pages, jalonné de 125 buts et 65 passes décisives, de records à la pelle, dont on oublierait presque qu’il compte cinq défaites en finales, et qui n’eut jamais l’allure d’une romance parfaite.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com