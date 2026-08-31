 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Messi dit au revoir à l'Argentine : l'autre Dios
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 20:34
Ajouter Boursorama à vos sources

Messi dit au revoir à l'Argentine : l'autre Dios

Messi dit au revoir à l'Argentine : l'autre Dios

Vingt et un ans après ses débuts internationaux, Lionel Messi a décidé de refermer son chapitre avec l'Argentine. Des désillusions au firmament, son histoire en sélection n'aura rien eu d'un long fleuve tranquille, jusqu'à finalement atteindre un nirvana que la Coupe du monde ne saurait justifier à elle seule. Messi et Maradona s'assoient aujourd'hui à la même table et le jeu en valait la chandelle.

C’est une pièce de théâtre en deux actes. Celle d’un chef œuvre international qui aura pris son temps. D’une histoire longtemps brodée par les déceptions, les actes manqués et la frustration, bousculée par les rancœurs, les incompréhensions et les non-dits, avant de devenir une épopée fabuleuse, couronnée de succès, de communion nationale et de rédemption. Celle d’un gamin de Rosario, arraché à son pays par la promesse d’une vie meilleure en Catalogne, où il est devenu roi, avant de retrouver le chemin de ses racines, pour devenir l’égal de Dieu.

Champion du monde en 2022, double vainqueur de la Copa America en 2021 et 2024, Lionel Messi a décidé de mettre un point final à son récit avec l’Albiceleste . Un chemin de 207 pages, jalonné de 125 buts et 65 passes décisives, de records à la pelle, dont on oublierait presque qu’il compte cinq défaites en finales, et qui n’eut jamais l’allure d’une romance parfaite.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'AS Roma dépouille Lecce
    L'AS Roma dépouille Lecce
    information fournie par So Foot 31.08.2026 20:38 

    Lecce 0-4 AS Roma Buts : Malen (4 e et 23 e ), Soule (25 e ) et Mora (65 e ) Rome de retour au sommet ? La bande à Gian Piero Gasperini s’amuse en ce début de saison. Vainqueur 4-0 de la Fiorentina lors de la première journée, l’AS Roma a remis le couvert contre ... Lire la suite

  • Football: Messi dit adieu à la sélection argentine
    Football: Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP Video 31.08.2026 20:19 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial.

  • Les nominés du Ballon d'or bientôt dévoilés
    Les nominés du Ballon d'or bientôt dévoilés
    information fournie par So Foot 31.08.2026 20:17 

    30 bonhommes pour un trophée, le Hunger Games du football est bientôt de retour. Le 26 octobre, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Fabián Ruiz ou un autre monstre du football mondial recevra le Ballon d’or 2026. Avant de connaître le futur ... Lire la suite

  • Lionel Messi ne peut retenir ses larmes après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / Paul ELLIS )
    "Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP 31.08.2026 20:01 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank