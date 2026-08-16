Les nouvelles recrues absentes du groupe parisien pour le Trophée des champions

Les nouvelles recrues absentes du groupe parisien pour le Trophée des champions

Le requin attendra. Luis Enrique a convoqué 23 joueurs pour le Trophée des champions qui se jouera ce dimanche soir face à Lens au stade Bollaert. Le tacticien espagnol a réservé peu de surprises aux observateurs même si trois noms manquent à l’appel .

Neves au repos, Torres et Godts absents

Arrivés la semaine dernière dans le club de la capitale, Lucas Digne et Maghnes Akliouche feront bien le déplacement dans l’Artois, tout comme Alessandro Longoni la première recrue parisienne du mercato. En revanche, Ferran Torres et Mika Godts n’ont pas été convoqués , tout comme João Neves , pourtant titulaire mercredi en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), laissé au repos par Luis Enrique .…

LB pour SOFOOT.com