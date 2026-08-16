L'avenir de Zion Suzuki pourrait s'écrire en Angleterre

Le remake de 24h chrono. Selon The Athletic , Aston Villa aurait trouvé un accord avec Parme ce dimanche pour le transfert de Zion Suzuki . 24 heures après le retrait du PSG du dossier alors que le deal semblait finalisé, le gardien japonais pourrait donc écrire son avenir du côté de l’Angleterre et de Birmingham.

Un transfert estimé à 30 millions d’euros

Selon les informations du média américain, le portier de 23 ans pourrait signer un contrat de cinq ans avec les Villans . L’opération avoisinerait les 30 millions d’euros avec cinq millions de bonus éventuels . Un rapprochement de position rapide en raison du possible départ d’Emiliano Martínez vers la Juventus. Une accélération du dossier qui corrobore les suspections du PSG . Outre les exigences financières revues à la hausse par l’entourage du joueur, le club parisien suspectait l’arrivée d’un club tiers dans le dossier qui aurait poussés les agents du joueur à jouer la surenchère comme le rapporte L’Équipe .…

LB pour SOFOOT.com